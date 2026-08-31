Le ultime ore di calciomercato dell'Udinese non sono dedicate soltanto alle possibili entrate o al futuro dei giocatori più richiesti. La dirigenza bianconera lavora anche per sfoltire la rosa di Kosta Runjaic e garantire maggiore spazio a quei giocatori che rischierebbero di trovare poco minutaggio in Friuli.

In quest'ottica, il prossimo giocatore a lasciare temporaneamente l'Udinese potrebbe essere Mlacic.

Mlacic verso il Watford

Il difensore è infatti vicino al trasferimento in prestito al Watford. Una soluzione che sfrutta ancora una volta la sinergia tra i due club e che permetterebbe al giocatore di vivere un'esperienza importante in Championship.

Nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, Mlacic dovrebbe sostenere le visite mediche prima della definizione dell'operazione. Una volta completati gli ultimi passaggi, il difensore potrà iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra.

L'obiettivo è trovare più spazio

Il trasferimento è stato pensato per permettere al giocatore di accumulare esperienza e minuti in un campionato competitivo come la Championship. L'obiettivo dell'Udinese è quello di consentirgli di giocare con maggiore continuità e proseguire nel proprio percorso di crescita.

In bianconero, infatti, gli spazi sembrano attualmente ridotti, con Matteo Palma e James Abankwah davanti a lui nelle gerarchie. Il Watford può quindi rappresentare una soluzione ideale per il presente e il futuro di Mlacic, con l'Udinese pronta a seguirne da vicino i progressi durante la stagione.