Adam Buksa ha ritrovato il gol e la sua avventura in Spagna è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante polacco, ceduto nelle ultime settimane dall'Udinese al Maiorca, ha trovato la sua prima rete con la nuova maglia.

Il primo gol di Buksa in Spagna

Alla seconda apparizione con il Maiorca, Buksa ha firmato il gol del definitivo 3-0 nella sfida contro il Ceuta. L'ex bianconero ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mettendo così la firma sul successo della sua squadra.

Un inizio positivo dopo l'addio all'Udinese

Dopo aver disputato 21 minuti nella prima gara, Buksa ha disputato 26 minuti ed è riuscito a trovare la via del gol. Un inizio positivo per l'attaccante polacco, che ha scelto la Segunda Division spagnola per proseguire la propria stagione.

Il primo gol con il Maiorca è già arrivato: Buksa spera ora di trovare maggiore continuità e spazio nella sua nuova esperienza, dopo l'addio all'Udinese.