A poco meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, l'Udinese continua a lavorare anche sulle possibili uscite. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Friuli c'è Sandi Lovric, centrocampista sloveno che potrebbe trovare una nuova sistemazione in queste ultime ore di trattative.

Il Palermo si muove per Lovric

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Palermo avrebbe individuato in Lovric uno dei profili più interessanti per rinforzare il proprio centrocampo. I rosanero, però, dovrebbero prima liberare uno spazio in rosa attraverso una cessione.

Il classe 1998, reduce da una stagione trascorsa con la maglia dell'Hellas Verona, sarebbe alla ricerca di maggiore spazio e continuità. Da qui la possibilità di un nuovo trasferimento, con il club siciliano che starebbe valutando concretamente il suo profilo.

L'Udinese attende un'offerta

La società bianconera resta quindi in attesa di una possibile offerta da Palermo, che potrebbe riguardare anche un trasferimento a titolo definitivo.

Le prossime ore potrebbero essere decisive: il Palermo ha la necessità di muoversi rapidamente per completare l'operazione e trovare l'intesa con il club friulano. Gli sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.