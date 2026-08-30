L'Udinese è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe raggiunto l'accordo con lo Stoccarda per il trasferimento di Lazar Jovanović.

Accordo raggiunto con lo Stoccarda

L'operazione per il diciannovenne esterno sarebbe ormai definita sulla base di 6,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. L'affare è entrato nella fase conclusiva, tanto che le visite mediche del giocatore sarebbero già state prenotate in Italia.

Jovanović è il profilo scelto dall'Udinese per rinforzare il reparto offensivo dopo la cessione di Adam Buksa al Maiorca. Un investimento importante per un giocatore giovane e considerato di grande prospettiva.

Il rinforzo offensivo per Runjaic

L'arrivo del classe 2006 permetterà a Kosta Runjaic di avere un'ulteriore soluzione nel reparto avanzato. L'operazione rappresenta un investimento significativo da parte della società, che continua a puntare su profili giovani con ampi margini di crescita.

Manca ormai soltanto l'ultimo passaggio prima di vedere Jovanović vestire ufficialmente la maglia bianconera: le visite mediche e le firme. Dopo l'annuncio di Romano, il nuovo colpo dell'Udinese sembra davvero a un passo dalla chiusura.