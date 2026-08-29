Dopo la vittoria esterna per 3-2 sul campo del Monza, Kosta Runjaic ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dell'Udinese. Il tecnico bianconero si gode tre punti importanti, pur sottolineando alcuni aspetti sui quali la squadra dovrà continuare a lavorare.

“Dobbiamo ancora migliorare”

Runjaic ha analizzato la partita, iniziata molto bene dall'Udinese e diventata più complicata nel finale: “Abbiamo sofferto tanto alla fine, nella prima parte della gara abbiamo giocato meglio e trovato gol. L'avevo detto ai ragazzi, questi risultati sono buoni ma dobbiamo migliorare, come nell'inizio della ripresa dove non abbiamo sfruttato le diverse occasioni. Abbiamo difeso bene comunque il risultato, sono felice di questi tre punti”.

Runjaic elogia Vojvoda

Il tecnico ha poi parlato del gioco bianconero, apparso più fluido rispetto alla scorsa stagione: “Penso che sia frutto del lavoro svolto. Con il Como, ad esempio, Vojvoda ha migliorato tanto una posizione ibrida in campo: le rotazioni in campo lo hanno consumato, a livello di energie, ma prende tantissime responsabilità”.

Le parole su Gomez ed Ekkelenkamp

Spazio anche a Unai Gomez, alla prima gara da titolare: “Questa è stata la sua prima gara, si abituerà a questi ritmi ma ci ha provato, anche con verticalizzazioni. Oggi ha avuto delle occasioni, soprattutto nel secondo tempo per segnare. Sono contento di questa prima gara da titolare”.

Infine, il commento sul gol di Jurgen Ekkelenkamp, nato da uno schema preparato in settimana: “Sì, abbiamo provato comunque questi schemi in settimana e siamo contenti di avere questa qualità. Poi Ekkelenkamp lavora un sacco per la squadra in entrambe le fasi e mi aspetto più gol da lui”.