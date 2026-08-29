L'Udinese conquista la prima vittoria della stagione e lo fa al termine di una partita ricca di emozioni. Al Brianteo i bianconeri di Kosta Runjaic superano il Monza per 3-2, salendo a quota quattro punti dopo il pareggio dell'esordio contro il Como.

Un successo costruito soprattutto nel primo tempo, con Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp protagonisti, ma difeso con grande sofferenza nella ripresa dopo il ritorno dei brianzoli.

Il Monza parte meglio, poi Piotrowski sblocca la gara

L'avvio di gara è di marca brianzola. Il Monza parte con maggiore aggressività e prova a mettere subito pressione all'Udinese, creando alcune situazioni interessanti e sfiorando il vantaggio.

I bianconeri resistono, crescono con il passare dei minuti e alla prima vera occasione colpiscono. Piotrowski sblocca la gara approfittando di una situazione favorevole e porta avanti la squadra di Runjaic.

Il vantaggio, però, dura poco. Il Monza reagisce immediatamente e trova il pareggio con Colpani, bravo a sfruttare l'assist di Mangas e a battere Okoye per l'1-1.

Kamara ed Ekkelenkamp, un finale di primo tempo travolgente

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi in equilibrio, l'Udinese cambia marcia. Kamara riporta avanti i friulani con una conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sorprendendo Thiam.

Pochi istanti più tardi arriva anche il tris. Da un altro corner nasce la rete di Ekkelenkamp, che calcia con potenza e firma il 3-1. In pochi minuti l'Udinese ribalta completamente l'inerzia della gara e va negli spogliatoi con un doppio vantaggio.

Varela riapre tutto, ma l'Udinese resiste

Nella ripresa l'Udinese prova a chiudere definitivamente la partita e va vicina al quarto gol, ma il Monza resta in partita. I cambi di Juric aumentano la pressione dei padroni di casa e Varela, su assist di Akinsanmiro, accorcia le distanze firmando il 2-3.

Nel finale il Monza spinge alla ricerca del pareggio e l'Udinese deve soffrire. La squadra di Runjaic, però, difende con attenzione e riesce a conservare il vantaggio fino al fischio finale.

Un successo pesante per i bianconeri, che dopo l'ottima prova contro il Como trovano anche la prima vittoria della stagione e si presentano alla prossima sfida con la Lazio con quattro punti in classifica.