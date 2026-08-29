L'Udinese conquista la prima vittoria del campionato superando il Monza per 3-2 e uno dei grandi protagonisti della serata è Jurgen Ekkelenkamp. Il centrocampista olandese ha firmato il terzo gol bianconero, una rete che ha permesso alla squadra di Runjaic di andare all'intervallo con un prezioso doppio vantaggio.

Ekkelenkamp: “Mi sento davvero in forma”

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Ekkelenkamp ha parlato della gara e della sua soddisfazione per il gol, scherzando anche con Kamara sulla rete più bella tra le due.

“Penso sia più bello il mio gol”, ha detto sorridendo. Poi il centrocampista ha aggiunto: “Mi sento davvero in forma e in quella posizione mi trovo molto bene e riesco a esprimermi al meglio”.

“Sono contento di com'è andata la gara”

L'olandese ha infine commentato il confronto con lo staff durante la partita: “Non ho parlato con lo staff in panchina, sono contento di com'è andata la gara”.

Una rete e una prestazione importante per Ekkelenkamp, che continua a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Runjaic e nella prima vittoria stagionale dell'Udinese.