Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Udinese, Ivan Juric ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione del suo Monza. Nonostante il risultato negativo, il tecnico ha espresso soddisfazione per quanto mostrato dalla squadra, soprattutto nel primo tempo.

“Abbiamo subito tre tiri e tre gol”

Juric ha commentato così la gara: “Sono molto contento, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo stradominato. Abbiamo subito tre tiri e tre gol. Dopo il primo quarto d'ora della ripresa, ci siamo ripresi”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo sbagliato alcuni dettagli che sono importanti e usciamo sconfitti dopo una gara giocata bene. Era difficile parlare dopo un primo tempo giocato bene, abbiamo messo in difficoltà una squadra ma quei tre gol hanno pesato. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i primi quindici minuti”.

I cambi e le nuove regole

Juric si è soffermato anche sulle scelte effettuate durante la gara: “Folorunsho secondo me si esprime meglio davanti, Akinsanmiro è un buon giocatore. Noi siamo un piccolo club, a volte non è facile ma accettiamo le prestazioni dove magari qualcuno può aver sbagliato qualcosa”.

Infine, una considerazione sulle modifiche regolamentari: “Il gioco è più veloce, non ci sono tempi da perdere. Con le nuove regole è migliorato tantissimo”.