Calciomercato Udinese – Kabasele è il 19 / I trasferimenti dal Watford

Con Christian Kabasele siamo arrivati a diciannove trasferimenti dal Watford ai bianconeri. L'ultimo prima di lui è stato Domingos Quina che meno di un mese fa si è legato alla causa friulana. Adesso non possiamo fare altro che ripercorrere tutti i movimenti a ritroso. I primissimi sono arrivati nel 2014 e stiamo parlando di due calciatori che all'interno del nostro campionato hanno avuto delle carriere diverse. Il primo è stato Faraoni, che alla fine è diventato una bandiera del Verona, mentre il secondo Albert Riera che non è riuscito ad affermarsi in Italia. Tra i trasferimenti più importanti vanno ricordati senza ombra di dubbio quelli di Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra (entrambi nell'estate del 2020). Mentre l'anno dopo è stato il turno di Isaac Success che ancora adesso assieme a Masina è uno dei punti fermi del team.