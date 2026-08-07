Thomas Kristensen resta uno dei nomi più caldi del mercato dell'Udinese. Il centrale danese, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, è finito nel mirino dell'Atalanta, che nelle ultime ore avrebbe deciso di accelerare per provare a chiudere l'operazione.

L'Atalanta alza l'offerta

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club bergamasco è pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la volontà della Dea di puntare con decisione su Kristensen per rinforzare il reparto arretrato.

L'Udinese, però, continua a fare muro. La valutazione del difensore classe 2002 si aggira intorno ai 25 milioni di euro e la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a fare sconti. Le parti sarebbero comunque al lavoro per trovare un'intesa, con i bonus che potrebbero rappresentare la chiave per ridurre la distanza economica.

La posizione dell'Udinese

La società friulana considera Kristensen uno dei pilastri della squadra e non ha alcuna necessità di cederlo. Per questo motivo, un'eventuale partenza sarà presa in considerazione soltanto davanti a un'offerta ritenuta congrua rispetto al valore del giocatore.

L'Atalanta, nel frattempo, continua a monitorare anche altri profili per la difesa, ma il danese resta la prima scelta. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se i due club riusciranno a trovare un accordo e se Kristensen sarà uno dei protagonisti di questa sessione estiva di mercato.