Thomas Kristensen continua ad attirare l'interesse dei club di Serie A. Il difensore dell'Udinese è finito nel mirino dell'Atalanta, che è alla ricerca di un sostituto di Berat Djimsiti. Il centrale albanese, infatti, ha ricevuto una ricca proposta dall'Al-Diriyah, club saudita, e avrebbe chiesto alla società bergamasca di essere ceduto in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i primi nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra c'è proprio quello del classe 2002 bianconero, reduce da una stagione in costante crescita che gli ha permesso di mettersi in mostra come uno dei difensori più interessanti del campionato.

L'Udinese valuta il futuro del difensore

L'apprezzamento nei confronti di Kristensen non è una novità. Lo stesso Cristiano Giuntoli, infatti, lo aveva seguito con attenzione già ai tempi della Juventus. Adesso potrebbe essere l'Atalanta a tentare l'affondo, anche se la trattativa resta tutta da costruire.

L'Udinese considera il danese un elemento importante del proprio reparto arretrato e non ha intenzione di privarsene facilmente. Per convincere il club friulano servirà un'offerta importante, mentre al momento non è stata ancora trovata un'intesa tra le due società. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'interesse nerazzurro si trasformerà in una vera e propria trattativa.