Mercato Udinese, Rui Modesto potrebbe lasciare il Friuli: il Rakow ha chiesto informazioni sul centrocampista portoghese, valutato circa 3 milioni dai bianconeri.
Terminata l’esperienza in prestito al Palermo, Rui Modesto ha fatto ritorno in Friuli. Il centrocampista classe 1999, però, non sembrerebbe rientrare nei piani tattici dell’Udinese in vista della prossima stagione.
La dirigenza bianconera è quindi al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore, con l’obiettivo di monetizzare dalla sua eventuale partenza.
Interesse dalla Polonia: il Rakow prende informazioni
Secondo quanto riportato dal portale polacco Weszlo, sul centrocampista ci sarebbe l’interesse del Rakow, club che milita nella massima serie polacca.
La società avrebbe già effettuato un primo sondaggio per capire la disponibilità del giocatore a un possibile trasferimento in Polonia. Nel caso in cui Rui Modesto mostrasse apertura verso questa soluzione, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.
L’Udinese fissa il prezzo del cartellino
Già nella scorsa stagione il classe 1999 era stato vicino a un trasferimento in Ekstraklasa, senza però arrivare alla fumata bianca.
L’Udinese valuta il giocatore una cifra vicina ai 3 milioni di euro e attende eventuali offerte ufficiali per definire il futuro del centrocampista. Il Rakow, al momento, resta alla finestra e valuta la possibilità di affondare il colpo.
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