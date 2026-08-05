L'Udinese segue Floriani Mussolini per rinforzare la fascia destra: il terzino della Lazio piace ai bianconeri, ma resta da capire il futuro del classe 2003.

Stefania Palminteri
- Udine
IMG_3187

ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa

La dirigenza friulana continua a monitorare il mercato senza escludere nuovi innesti. Nonostante l'arrivo di Mergim Vojvoda e il recupero ormai avviato di Alessandro Zanoli, gli uomini di mercato dell’Udinese restano vigili sulle opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Tra i profili seguiti con interesse c'è Romano Floriani Mussolini, esterno classe 2003 di proprietà della Lazio.

Floriani Mussolini resta nel mirino dei bianconeri

Il laterale biancoceleste continua a essere uno dei nomi presenti sul taccuino dell'Udinese. La società friulana apprezza le qualità del giovane esterno e valuta il suo profilo come possibile rinforzo per aumentare le alternative a disposizione di Kosta Runjaic.

Romano Floriano Mussolini

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, anche il Cagliari ha effettuato dei sondaggi per il giocatore, rendendo la corsa più competitiva.

La Lazio riflette: permanenza o nuova esperienza?

La decisione, però, dipenderà soprattutto dalla Lazio. Il club capitolino sta valutando se trattenere Floriani Mussolini in rosa o concedergli un'altra stagione con maggiore continuità. Gennaro Gattuso apprezza il classe 2003 e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di puntare su di lui già in questa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti