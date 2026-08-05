La dirigenza friulana continua a monitorare il mercato senza escludere nuovi innesti. Nonostante l'arrivo di Mergim Vojvoda e il recupero ormai avviato di Alessandro Zanoli, gli uomini di mercato dell’Udinese restano vigili sulle opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Tra i profili seguiti con interesse c'è Romano Floriani Mussolini, esterno classe 2003 di proprietà della Lazio.

Floriani Mussolini resta nel mirino dei bianconeri

Il laterale biancoceleste continua a essere uno dei nomi presenti sul taccuino dell'Udinese. La società friulana apprezza le qualità del giovane esterno e valuta il suo profilo come possibile rinforzo per aumentare le alternative a disposizione di Kosta Runjaic.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, anche il Cagliari ha effettuato dei sondaggi per il giocatore, rendendo la corsa più competitiva.

La Lazio riflette: permanenza o nuova esperienza?

La decisione, però, dipenderà soprattutto dalla Lazio. Il club capitolino sta valutando se trattenere Floriani Mussolini in rosa o concedergli un'altra stagione con maggiore continuità. Gennaro Gattuso apprezza il classe 2003 e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di puntare su di lui già in questa stagione.