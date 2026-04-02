La pausa nazionali è ufficialmente terminata e di conseguenza bisogna preparare nel migliore dei modi i prossimi incontri di campionato. La squadra ha grande voglia di continuare ad essere protagonista partita per partita e logicamente provare a raggiungere i due obiettivi principali: i cinquanta punti, ma soprattutto la parte sinistra della classifica.
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Calciomercato Udinese – Kristensen verso top? Macchè, rinnovo alle porte
Il futuro di Thomas Kristensen sembra non essere scritto, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri
Allo stesso tempo non possiamo fare altro che spostare tutta l'attenzione sul mercato, visto che si sta iniziando a pianificare anche quella che sarà la prossima stagione. C'è un titolarissimo che potrebbe restare in bianconero. Ecco tutti i dettagli sulla proposta dell'Udinese. Kristensen confermato ad Udine <<<
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