Il massimo dirigente dei neroazzurri non ha assolutamente tempo da perdere, viste le ultime notizie e la possibile partenza di un calciatore fondamentale per il mondo interista come Alessandro Bastoni. Il difensore centrale (o meglio braccetto sinistro) sembra essere pronto per una nuova avventura e c'è una squadra che lo ha messo sotto osservazione.
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Calciomercato Udinese – Marotta sicuro, c’è il post Bastoni: colpo da Udine
Il presidente onorario del club neroazzurro sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo, le ultime
Il Barcellona pare essere pronto a tutto pur di chiudere questa trattativa e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che i neroazzurri si trovino a caccia di un sostituto. La dirigenza pare aver già messo un nome in lista. Calciatore poliedrico e che ha tutte le qualità per dire la sua anche in quel di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli <<<
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