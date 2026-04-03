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Calciomercato Udinese – Marotta sicuro, c’è il post Bastoni: colpo da Udine

Il presidente onorario del club neroazzurro sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo, le ultime
Lorenzo Focolari Redattore 

Marotta

Il massimo dirigente dei neroazzurri non ha assolutamente tempo da perdere, viste le ultime notizie e la possibile partenza di un calciatore fondamentale per il mondo interista come Alessandro Bastoni. Il difensore centrale (o meglio braccetto sinistro) sembra essere pronto per una nuova avventura e c'è una squadra che lo ha messo sotto osservazione.

Il Barcellona pare essere pronto a tutto pur di chiudere questa trattativa e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che i neroazzurri si trovino a caccia di un sostituto. La dirigenza pare aver già messo un nome in lista. Calciatore poliedrico e che ha tutte le qualità per dire la sua anche in quel di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli <<<

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