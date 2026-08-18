Due offerte da 30 milioni di euro ciascuna sono arrivate sulla scrivania dell'Udinese per Matteo Palma. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno provato a convincere il club bianconero, che ha però deciso di respingere entrambe le proposte. Una scelta che conferma quanto la società creda nel giovane difensore, ma che apre allo stesso tempo importanti riflessioni sul suo futuro.

In Germania, dove Palma è nato e cresciuto, il suo talento è conosciuto da tempo. Ora, però, anche le ultime uscite con la maglia bianconera potrebbero cambiare definitivamente le strategie dell'Udinese.

Palma cambia le carte in tavola dopo la prova contro il Padova

Come riportato dal Messaggero Veneto, fino a pochi giorni fa l'Udinese sembrava convinta di puntare su Nemanja Gudelj per rinforzare il reparto arretrato. Il 34enne serbo era stato individuato come possibile vice di Kabasele, soprattutto per garantire esperienza e affidabilità in una posizione centrale della difesa.

La prestazione di Palma, però, avrebbe portato nuove valutazioni. Il classe 2008 ha mostrato personalità, sicurezza e fisicità, riuscendo a contenere bene Lasagna e Caprari e confermando le sensazioni positive già emerse nell'amichevole contro il Barcellona.

Il centrale è il ruolo che può cambiare il futuro del giovane bianconero

L'aspetto più significativo riguarda la posizione occupata in campo. Palma non ha giocato da braccetto, ma al centro della difesa, proprio nel ruolo nel quale Kosta Runjaic aveva chiesto alla società un calciatore esperto.

Una prova convincente in una posizione così delicata potrebbe quindi cambiare le valutazioni dell'allenatore e del club. L'Udinese dovrà capire quale sarà il percorso migliore per il giovane difensore, che a questo punto sembra aver dimostrato di poter ambire a un ruolo importante già nella rosa bianconera.

Prestito o permanenza? L'Udinese deve decidere

Dopo aver rifiutato complessivamente 60 milioni di euro, l'Udinese è chiamata a fare una scelta precisa sul futuro di Palma. Il talento italo-tedesco difficilmente potrà essere considerato soltanto un prospetto da nascondere o da mandare nuovamente in prestito, come accaduto nella seconda parte della scorsa stagione con il trasferimento alla Sampdoria.

Le sue ultime prestazioni hanno alzato le aspettative e ora la società dovrà decidere se puntare subito su di lui. Runjaic e la dirigenza hanno davanti una decisione importante: Palma può rappresentare uno dei grandi investimenti sul futuro dell'Udinese, ma forse è arrivato il momento di capire se quel futuro sia già iniziato.