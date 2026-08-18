Con l'inizio del campionato tornano anche gli appuntamenti con le conferenze stampa prepartita. Kosta Runjaic è pronto a incontrare nuovamente i giornalisti per fare il punto alla vigilia delle sfide dell'Udinese e il primo appuntamento della nuova stagione è ormai alle porte.

Il tecnico tedesco parlerà venerdì, nella conferenza che precederà l'esordio in campionato dei bianconeri contro il Como. Un momento importante per conoscere le ultime indicazioni in vista della gara e per ascoltare direttamente le parole dell'allenatore sulle condizioni della squadra e sulle scelte che accompagneranno l'inizio della nuova annata.

Venerdì la conferenza stampa di Kosta Runjaic

L'appuntamento è fissato per venerdì alle ore 16.30. Runjaic incontrerà la stampa nella sala conferenze all'interno dello stadio, tornando così a confrontarsi sui principali temi legati al mondo bianconero.

La conferenza rappresenterà la prima occasione per approfondire le questioni legate a Udinese-Como, gara che aprirà ufficialmente il percorso dei friulani nel nuovo campionato. Spazio, come sempre, alle valutazioni del tecnico sulla condizione della squadra dopo il lavoro svolto durante la preparazione e alle possibili indicazioni sulla formazione.

Tutti gli occhi sull'esordio contro il Como

L'attesa è alta per il debutto stagionale e le parole di Runjaic potrebbero offrire qualche anticipazione sulle idee del tecnico. Dalle scelte tattiche alla situazione dei singoli, passando per gli ultimi sviluppi di mercato, i temi sul tavolo non mancheranno.

L'Udinese si avvicina dunque al primo impegno di campionato e venerdì pomeriggio inizierà ufficialmente anche il tradizionale percorso delle conferenze prepartita. Alle 16.30, nella pancia del Friuli, Runjaic farà il punto della situazione davanti ai giornalisti e lancerà la sfida contro il Como.