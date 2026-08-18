Matteo Palma è uno dei punti fermi del presente e soprattutto del futuro dell'Udinese. Il club bianconero ha le idee chiarissime sul difensore classe 2008, tanto da considerarlo incedibile nonostante l'interesse sempre più concreto proveniente dalla Bundesliga.

Il recente rinnovo di contratto fino al 2031 rappresenta un segnale inequivocabile: la società friulana punta forte sul giovane talento italo-tedesco e vuole costruire con lui un progetto a lungo termine.

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, offerte da 30 milioni

Secondo quanto riportato da TMW, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen avrebbero presentato all'Udinese proposte vicine ai 30 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Palma. Una cifra importante, soprattutto considerando la giovane età del calciatore, che però non ha fatto cambiare idea alla dirigenza bianconera.

L'Udinese avrebbe infatti rispedito al mittente entrambe le offerte, confermando la totale fiducia nel ragazzo e la sua centralità all'interno del progetto tecnico.

Palma pronto per il Como?

Il difensore ha già mostrato segnali importanti, mettendosi in evidenza anche con una buona prestazione nella sfida di Coppa Italia contro il Padova. Ora potrebbe arrivare un'altra grande occasione.

Kosta Runjaic starebbe infatti valutando Palma per l'undici iniziale in vista dell'esordio in campionato contro il Como, in programma sabato 22 agosto alle ore 18.30. Un'ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dall'Udinese nel suo giovane talento, destinato a diventare sempre più protagonista in bianconero.