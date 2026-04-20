La famiglia Pozzo sappiamo che non dorme mai, soprattutto quando si parla di mercato. Proprio in queste ore l'Udinese sembrerebbe aver messo sotto osservazione un nuovo profilo molto interessante. Un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza anche nel nostro calcio e soprattutto vanta una giovane età che è un punto di riferimento interessante anche in ottica futura. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere nel dettaglio qual è l'ultimo nome che piace alla famiglia Pozzo. L'Udinese ha messo sotto osservazione un profilo molto interessante, colpo che arriva dall'altra parte dell'Europa.

Il nuovo nome arriva dall'altra parte dell'Europa

Giampaolo Pozzo

Il profilo che la società ha messo sotto osservazione è Alexander Thongla-Lad Warneryd. Esterno svedese che arriva direttamente dal Tromso IL e vanta la giovane età di 20 anni. Nel corso di questa stagione si è messo in mostra attraverso ottime prestazioni nella massima serie del calcio norvegese e i numeri parlano chiaro: sei presenze, due reti ed un assist. Valore di mercato che si aggira attorno al milione di euro ed ora bisogna solo capire se ci sarà l'effettivo affondo. Cambiando rapidamente discorso, passiamo ai neroazzurri di Milano. Non solo Solet, ma si lavora per un super esterno <<<