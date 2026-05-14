Tutto sembrerebbe essere pronto per un nuovo nome che andrà ad arricchire la difesa della squadra bianconera di Udine. Un profilo interessante ed un nome che ha tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. L'Udinese sa che rientra a pieno nel suo target e che si parla di un calciatore giovane con le giuste qualità per fare la differenza sul campo da gioco. Difensore centrale brasiliano, giovane e dalla statura importante in poche parole un calciatore perfetto per l'identità che vuole apportare alla squadra il club friulano. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio l'identikit e il possibile affare che potrebbe portare a Dantas del Gremio Novorizantino.

Il nuovo colpo dell'Udinese

Giampaolo Pozzo

Il patron e il suo staff sembra aver scovato un nuovo grande talento per l'Udinese. Il team è già in trattativa e deve battere la concorrenza di un'altra ottima squadra come il Como. Unico problema che rende ancora la trattativa complessa è quello che riguarda proprio il luogo da cui proviene il centrale. Calciatore brasiliano e di conseguenza extracomunitario con l'Udinese che deve capire se può occupare subito uno slot per un talento di questo tipo o lo farà solo più avanti nel corso del mercato rischiando di perdere l'occasione.