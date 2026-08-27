Il mercato dell'Udinese avrebbe potuto portare in Friuli Fabio Miretti. A svelare il retroscena è stato Gokhan Inler, direttore tecnico bianconero, intervenuto ai microfoni di beIN SPORTS.

Il centrocampista della Juventus è infatti in procinto di trasferirsi al Besiktas, dove ritroverà Vincenzo Italiano. Prima di questa soluzione, però, il suo nome era stato preso in considerazione anche dalla società friulana.

Inler: “Avevamo pensato a Miretti”

Il dirigente bianconero ha parlato delle caratteristiche del giovane centrocampista, sottolineandone qualità tecniche e duttilità.

“Fabio Miretti è un giocatore giovane, ma ha una certa esperienza in Serie A e ha disputato oltre 100 partite in una squadra come la Juventus. Ha un'elevata capacità tecnica, è un centrocampista dinamico”.

Inler vede Miretti soprattutto come una mezzala, ma riconosce al giocatore la possibilità di agire anche più avanti: “Lo vedo come un numero 8, ma può giocare anche più avanti. È un giocatore di qualità, bravo nel gioco stretto e contribuisce al gioco di squadra”.

L'Udinese ha rinunciato per un motivo preciso

Il Dt bianconero ha poi spiegato perché l'operazione non si è concretizzata. La società aveva effettivamente valutato il profilo del centrocampista, ma la situazione della rosa non ha permesso di approfondire la trattativa.

“Avevamo pensato a Miretti per l'Udinese ma, poiché il nostro centrocampo era pieno, non siamo riusciti a fare la mossa”.

Una scelta dettata quindi dalle esigenze interne della rosa e dalla presenza di diversi giocatori già a disposizione di Kosta Runjaic. Miretti è così destinato a lasciare la Juventus per trasferirsi al Besiktas, mentre l'Udinese continuerà a puntare sui centrocampisti già presenti nel gruppo.

Inler indica dove può migliorare Miretti

Nel corso del suo intervento, Inler ha evidenziato anche alcuni aspetti sui quali il classe 2003 può ancora crescere.

“Non è molto dominante fisicamente. Dovrebbe essere più efficace nell'area finale e aumentare il numero di assist”.

Un'analisi che conferma comunque la considerazione positiva del dirigente friulano nei confronti di Miretti, giocatore che l'Udinese aveva valutato concretamente prima di decidere di non procedere con l'operazione.