Mercato Udinese | Okoye si allontana dai friulani: vuole giocare titolare

Il calciomercato prosegue senza sosta in una finestra, quella estiva, che per antonomasia risulta spesso la più importante. Tra i club maggiormente attivi c’è anche l’Udinese , alla ricerca di un rinforzo tra i pali. Tra i preferiti per il ruolo di vice Silvestri c'era il nome di Maduka Okoye , portiere la scorsa stagione in forza al Watford, società proprietaria del cartellino.

Il no di Okoye

Maduka Okoye si allontana dall'Udinese. Nelle ultime settimane, dalla Nigeria si era parlato di un possibile innesto per la porta dal Watford. Il portiere classe 1999 sarebbe però poco propenso ad accettare l'Udinese, visto che in Friuli arriverebbe per fare il secondo. Ecco dunque che l'ex portiere dello Sparta Rotterdam starebbe prendendo in considerazione altre piste: un paio di squadre turche avrebbero chiesto informazioni al Watford per il giocatore, garantendogli la titolarità.