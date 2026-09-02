Kosta Runjaic ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria per 2-1 della sua Udinese contro il Venezia nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il successo permette ai bianconeri di conquistare la qualificazione agli ottavi, dove affronteranno l'Atalanta.

Il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi anche sulla crescita del gruppo e sui prossimi impegni.

“La qualificazione è molto importante”

“La qualificazione è molto importante, abbiamo vinto contro una buona squadra che ha un ottimo allenatore. Abbiamo giocato bene per metà partita, avremmo potuto fare meglio”.

Runjaic ha riconosciuto il valore del successo, pur sottolineando alcuni aspetti sui quali la squadra dovrà continuare a lavorare.

“Vogliamo essere più aggressivi”

In questo avvio di stagione l'Udinese sembra voler giocare con maggiore aggressività e con una linea difensiva più alta rispetto al passato. Un'idea precisa del tecnico bianconero.

“L'obiettivo è sempre giocare con una difesa più alta. A tre è più difficile, ma l'idea è quella di essere più aggressivi. Anche Monza e Venezia giocano con una linea alta, è un modo moderno di giocare”.

Ora testa alla Lazio

Runjaic, però, non vuole fare promesse o pronostici per la stagione. L'attenzione è già rivolta alla prossima gara di campionato contro la Lazio.

“Pensiamo alla partita con la Lazio, sono partiti benissimo con sei punti in due partite e hanno preso degli ottimi giocatori. Siamo concentrati partita per partita, non sarà facile, ma l'obiettivo resta quello di fare i punti sufficienti a salvarci prima di tutto”, ha concluso il tecnico bianconero.