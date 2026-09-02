L'Udinese completa la rimonta e batte il Venezia nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al Bluenergy Stadium sono gli ospiti a partire meglio e a passare in vantaggio, ma la doppietta di Vakoun Bayo ribalta il risultato e regala ai bianconeri il passaggio agli ottavi, dove l'avversaria sarà l'Atalanta.

Al termine della gara, Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione della sua squadra nel corso della conferenza stampa.

“Il Venezia ci ha reso la vita difficile”

Il tecnico bianconero ha tracciato un bilancio di una gara dai due volti: “Sono contento della prestazione della squadra, sono contento per Bayo. Abbiamo dimostrato una certa stabilità, dobbiamo migliorare in determinate fasi della partita, il Venezia ci ha reso la vita difficile”.

Ci hanno messo in difficoltà all'inizio, non abbiamo approcciato bene come fase di gioco, siamo andati sotto e non era facile recuperare. Nella seconda frazione di gioco abbiamo fatto meglio. Nessuna delle due squadre voleva andare ai rigori”.

Runjaic ha poi aggiunto: “Abbiamo passato un altro turno in Coppa Italia, sono contento che non ci siano infortuni”.

Davis e la scelta di non fare troppo turnover

Il tecnico ha spiegato anche la decisione di schierare Keinan Davis dal primo minuto: “Davis ha bisogno di minuti nelle gambe, ha giocato a Monza e aveva bisogno di recuperare e di entrare nel giusto ritmo”.

Abbiamo parlato con lui oggi e abbiamo deciso di farlo giocare, ma andiamo cauti perché è un giocatore con caratteristiche troppo importanti per noi: vogliamo gestirlo nella maniera corretta. Se tutto va bene giocherà titolare contro la Lazio, vuole confermarsi sui livelli della passata stagione, se non fare meglio”.

Sulle scelte iniziali: “Non ho fatto un turnover al 100%, ma all'inizio della stagione bisogna avere una certa stabilità. Gomez sta crescendo”.

“Ora i giocatori possono stare più tranquilli”

Con la chiusura del mercato, Runjaic si aspetta maggiore serenità all'interno del gruppo: “Sono contento del fatto che si sia chiuso il mercato, non è mai facile giocare a sessione aperta e penso che ora i giocatori possano stare più tranquilli. La strada è tracciata e non vogliamo cambiarla, ogni giocatore sa qual è il suo ruolo”.

Il tecnico ha poi allargato il discorso alla competitività del campionato: “In Serie A ci sono stati tanti trasferimenti, come Venezia e Monza che hanno completato diverse operazioni. Il campionato italiano è competitivo, tenendo in considerazione anche il livello delle squadre di bassa classifica”.

“Bayo ha tutta la mia fiducia”

Runjaic ha concluso parlando della crescita di alcuni singoli e del potenziale della sua Udinese: “Se lavoriamo con la giusta atmosfera possiamo funzionare molto bene come squadra, ogni singolo giocatore ha del margine da sfruttare e credo molto nel nostro percorso di crescita”.

Miller è cresciuto rispetto alla passata stagione, come Gueye. Non è semplice giocare come attaccante, Bayo ha tutta la mia fiducia ed è sempre stato a disposizione. L'esperienza al Watford ha fatto molto bene ad Abankwah, è tornato come un giocatore molto più pronto”.