L'Udinese soffre, va sotto, reagisce e ribalta il Venezia, conquistando il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Bluenergy Stadium finisce 2-1 per la squadra di Kosta Runjaic, trascinata dalla doppietta di Vakoun Bayo, decisiva dopo l'iniziale vantaggio lagunare firmato da Sagrado.

I bianconeri, con diverse rotazioni rispetto alla formazione vista in campionato, riescono così a mantenere l'imbattibilità stagionale e a superare un ostacolo tutt'altro che semplice. Ora il cammino nella competizione proseguirà contro l'Atalanta, in trasferta.

Il Venezia passa, poi arriva la reazione bianconera

La partita si è messa subito in salita per l'Udinese. Il Venezia è infatti riuscito a trovare il vantaggio nelle prime fasi dell'incontro con Sagrado, sfruttando un pallone rimasto pericolosamente nell'area bianconera dopo l'intervento di Mrozek.

Un avvio difficile, ma la squadra di Runjaic non si è disunita. Con il passare dei minuti l'Udinese ha aumentato l'intensità, prendendo in mano il pallino del gioco e cercando con maggiore continuità la porta avversaria.

La pressione ha dato i suoi frutti prima dell'intervallo. A riportare tutto in equilibrio è stato Bayo, che ha trovato il gol dell'1-1 e ha permesso ai bianconeri di andare al riposo con una partita completamente riaperta.

Bayo completa la rimonta nella ripresa

Nella seconda parte di gara l'Udinese è tornata in campo con un atteggiamento ancora più deciso. La squadra di Runjaic ha provato a sfruttare le proprie qualità offensive per trovare il gol del sorpasso e ancora una volta è stato Bayo a prendersi la scena.

L'attaccante bianconero ha firmato la sua doppietta personale, completando la rimonta e portando l'Udinese sul 2-1. Una rete pesante, che ha cambiato definitivamente l'inerzia del match e ha regalato alla squadra friulana il vantaggio.

Il Venezia ha cercato di reagire, aumentando la pressione soprattutto nel finale, ma i bianconeri hanno difeso con attenzione il risultato senza permettere agli ospiti di trovare il gol del nuovo pareggio.

Vittoria e qualificazione agli ottavi

Dopo la sofferenza iniziale, l'Udinese ha dunque trovato una vittoria importante e meritata, dimostrando carattere e capacità di reagire alle difficoltà. Protagonista assoluto della serata è stato Bayo, autore delle due reti che hanno deciso l'incontro.

Al triplice fischio è 2-1 per l'Udinese. I bianconeri conquistano così il passaggio del turno e continuano il loro cammino in Coppa Italia.

Ora la sfida contro l'Atalanta

Agli ottavi di finale l'Udinese affronterà l'Atalanta, con la gara che si giocherà in trasferta. Prima, però, la squadra di Runjaic dovrà tornare a concentrarsi sul campionato.

Il prossimo appuntamento sarà quello contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. La vittoria contro il Venezia, intanto, rappresenta un'altra importante risposta di una squadra che vuole continuare a crescere e a costruire un percorso importante in questa stagione.