L'Udinese non sbaglia e batte il Venezia nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: 2-1 il risultato finale. Al vantaggio iniziale di Sagrado ha risposto la doppietta decisiva di Vakoun Bayo, protagonista assoluto della serata al Bluenergy Stadium.

Nel post partita, Christian Kabasele ha analizzato la gara e il momento della squadra nel corso della conferenza stampa.

“Siamo contenti per la doppietta di Bayo”

Il difensore bianconero ha speso parole importanti per Bayo: “Siamo contenti per lui, non ha vissuto dei giorni facili dopo il Como. Aveva la consapevolezza di aver sbagliato una grande occasione”.

Poi ha aggiunto: “In allenamento ha sempre fatto gol, era solo una questione di tempo. Oggi ha fatto doppietta e ha dimostrato che il lavoro ripaga sempre. Noi proviamo ad aiutarlo perché è un giocatore con grandi valori”.

Kabasele su Abankwah

Kabasele ha parlato anche della crescita di James Abankwah: “Ero un po' sorpreso quando è andato al Watford. Quando aveva giocato qua avevo visto un grande potenziale. Ha fatto un buon campionato in Inghilterra ed è un giocatore maturo”.

Il centrale ha poi aggiunto: “Farà qualche errore di inesperienza, ma ha dimostrato di meritarsi la maglia da titolare”.

“Dobbiamo avere continuità”

Infine, il difensore ha commentato il buon inizio di stagione dell'Udinese e gli obiettivi della squadra: “Difficile dire dove possiamo arrivare. È più importante avere continuità nelle prestazioni, al di là dei risultati

Vogliamo dimostrare sempre un atteggiamento aggressivo, anche quando soffriamo come è successo a Monza. Vogliamo fare il salto di qualità e dimostrare che l'Udinese è una squadra tosta da affrontare. Se manteniamo questi valori, chissà dove possiamo arrivare”.