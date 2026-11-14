Il nome di Maduka Okoye torna d'attualità sul mercato. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il Besiktas ha messo gli occhi sul portiere e potrebbe tentare l'affondo già nella finestra di gennaio. Un'indiscrezione che si aggiunge alle voci emerse nei giorni scorsi sull'interesse dello stesso club turco per Oumar Solet.

Alla guida del Besiktas c'è Vincenzo Italiano, volto noto del calcio italiano, che conosce bene la Serie A e i suoi protagonisti. La società turca starebbe quindi guardando con attenzione alla rosa per individuare possibili rinforzi in vista della seconda parte della stagione.

Due trattative, scenari differenti

La situazione dei due giocatori, almeno secondo il quotidiano friulano, è diversa., mentre per Solet una cessione nella sessione invernale è esclusa. Il difensore francese è uno dei punti fermi della retroguardia e durante questa sosta ha ricevuto la prima convocazione con la, anche se il debutto è stato rinviato perché

Per il portiere il discorso è differente. L'inizio di stagione non ha rispettato le aspettative e le difficoltà hanno avuto conseguenze anche in Nazionale: Okoye non è stato convocato a novembre e in Nigeria la sua esclusione ha fatto discutere. Una situazione che, secondo il Messaggero Veneto, potrebbe favorire una separazione già durante il mercato invernale.

Non sarebbe la prima volta che il Besiktas manifesta interesse. Il club di Istanbul aveva già sondato il terreno la scorsa estate, quando cercava un rinforzo tra i pali. Ora potrebbe tornare alla carica, offrendo al portiere una nuova opportunità lontano dall'Italia.

Su Okoye si era mosso anche l'Inter circa un mese fa. In quell'occasione, secondo il quotidiano friulano, l'Udinese aveva valutato il proprio estremo difensore intorno ai 20 milioni di euro. Resta da capire se questa cifra rappresenti ancora un riferimento dopo un avvio di stagione complicato: al momento non sono note le intenzioni economiche del Besiktas.

La società friulana, intanto, avrebbe già una possibile alternativa interna. Bartosz Mrozek, portiere polacco classe 2000 arrivato dal Lech Poznan, potrebbe raccogliere l'eredità di Okoye. Dopo sei mesi a Udine, sarebbe pronto ad assumersi la responsabilità della porta bianconera.