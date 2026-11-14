La giornata delle Nazionali offre a Paolo Zanetti un nuovo appuntamento da seguire durante la sosta. Cinque calciatori dell'Udinese potrebbero scendere in campo oggi, sabato 14 novembre. Il programma comincia alle 15 con Kosovo-Israele, gara che riguarda Mergim Vojvoda, e prosegue alle 18 con Georgia-Ungheria, nella quale è coinvolto Giorgi Chakvetadze.

In serata, alle 20:45, sono in calendario Austria-Repubblica d'Irlanda e Svezia-Bosnia-Erzegovina: tra i convocati figurano rispettivamente James Abankwah e Jesper Karlström. Le tre partite di Nations League appartengono ai gruppi B2, B3 e B4. Alle 20 Unai Gómez sarà invece impegnato con la selezione dei Paesi Baschi contro il Venezuela, in un'amichevole.

Il lavoro di Zanetti in attesa del rientro

Gli impegni internazionali possono incidere sui minuti accumulati e sulle condizioni fisiche con cui i giocatori torneranno a Udine. Particolare attenzione sarà riservata a chi dovrà affrontare due partite ravvicinate: Vojvoda, Chakvetadze, Abankwah e Karlström hanno infatti un altro appuntamento in programma nei prossimi giorni con le rispettive selezioni.

La prima squadra riprenderà il campionato domenica 22 novembre, alle 15, sul campo del Bologna. Per Zanetti la sosta rappresenta quindi l'occasione per lavorare con i giocatori rimasti al Bruseschi e ricomporre il gruppo al rientro dei nazionali, in vista della trasferta del Dall'Ara.