La sosta porta anche una brutta notizia per l'Udinese. Il club ha comunicato ufficialmente che Nicolò Bertola ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà sottoposto a nuove valutazioni nelle prossime settimane.

La nota non specifica quando sia nato il problema né l'entità della lesione. L'assenza di una data per il rientro lascia però pensare a uno stop non breve. La trasferta di Bologna alla ripresa del campionato appare a rischio, mentre il centrale potrebbe saltare anche la sfida casalinga di dicembre contro la Juventus.

Per Paolo Zanetti è un problema in più in una fase già delicata. Il tecnico sta sfruttando queste due settimane per ritrovare equilibrio in vista di Bologna, con una squadra ultima in classifica e una difesa che finora ha concesso troppo. Proprio dal reparto arretrato l'allenatore vuole ripartire, ma l'infortunio di Bertola riduce le alternative a disposizione.

Non mancano, comunque, alcuni segnali positivi. David Alaba dovrebbe tornare a disposizione per la gara del Dall'Ara, così come Zanoli. Per Gueye, operato alla caviglia, i tempi sono invece più lunghi: il rientro è previsto tra gennaio e febbraio. Resta inoltre da risolvere la situazione di Solet, che durante la sosta non ha potuto debuttare con la Costa d'Avorio in attesa del via libera della FIFA.

Il quadro degli indisponibili sarà più chiaro al termine della pausa, quando Zanetti ritroverà i nazionali e potrà valutare le condizioni del gruppo. Per Bertola, invece, il recupero sarà monitorato settimana dopo settimana.