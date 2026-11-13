Il mercato di gennaio dell'Udinese potrebbe partire dalla difesa, con un nome già seguito in passato dalla dirigenza friulana. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero è interessato a Maas Willemsen, difensore centrale mancino classe 2003 attualmente all'Heerenveen. Per il momento si tratta soltanto di un sondaggio esplorativo: non risultano trattative avviate.

Il profilo è già conosciuto dall'area tecnica. Lo scorso agosto, infatti, Willemsen era stato indicato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa durante la gestione di Kosta Runjaic. L'operazione non era andata in porto, ma il giocatore è rimasto tra i nomi seguiti dalla famiglia Pozzo. Adesso sulla panchina c'è Paolo Zanetti e la situazione di classifica è più complicata, ma la necessità di intervenire in difesa non è cambiata.

Nato a Zutphen, in Olanda, Willemsen è cresciuto nel settore giovanile del De Graafschap e ha sempre giocato nel calcio olandese. All'Heerenveen è alla seconda stagione e finora ha trovato grande continuità: in questo campionato ha collezionato 12 presenze, superando i mille minuti in campo e realizzando anche un gol. Il suo rendimento ha contribuito al buon percorso dell'Heerenveen, attualmente sesto in Eredivisie e a cinque punti dalla vetta occupata dal PSV.

La difesa rappresenta uno dei reparti sui quali Zanetti dovrà intervenire. I problemi emersi nella prima parte della stagione hanno spinto il nuovo allenatore a mettere la solidità difensiva al centro del proprio lavoro, con un piano specifico per sistemare il reparto.