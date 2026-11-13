Per Hassane Kamara la sosta di novembre ha il sapore di una piccola rivincita. L'esterno è tornato in campo con la Costa d'Avorio a distanza di oltre un anno e mezzo dall'ultima presenza, e lo ha fatto da titolare. Schierato sulla corsia sinistra, ha giocato 70 minuti prima di lasciare il posto a un compagno nella seconda parte della ripresa.

La partita era l'andata del doppio confronto con il Gambia, decisivo nel girone di qualificazione: gli ivoriani si sono imposti 2-1, compiendo un passo avanti importante. Una serata in chiaroscuro per i giocatori coinvolti, visto che nella stessa gara non ha potuto debuttare Oumar Solet, ancora bloccato da una pratica FIFA non completata. Le due squadre si ritroveranno il 17 novembre per il ritorno.

Per Kamara, arrivato nel 2022 e diventato nel tempo una presenza fissa sulla fascia sinistra, la convocazione e i minuti giocati rappresentano una conferma. Nella scorsa Serie A aveva collezionato 26 presenze e 2 assist, e ritrovare la nazionale a questo punto della carriera è un segnale che il suo rendimento non è passato inosservato. Non tutti i giocatori impegnati in questa pausa hanno avuto la stessa fortuna: il caso di Okoye escluso dalla Nigeria ha fatto discutere.