Doveva essere la settimana del debutto con la nazionale maggiore. Per Oumar Solet, invece, si sta trasformando in un'attesa legata a una pratica burocratica ancora da completare. Il difensore dell'Udinese, convocato da Hervé Renard per il doppio confronto con il Gambia valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, non è sceso in campo nella gara d'andata. Secondo quanto riportato dal sito ivoriano Le Foot 225, il problema non è fisico, ma riguarda l'iter burocratico per ottenere il via libera della FIFA al cambio di nazionale.

Senza il centrale bianconero, la Costa d'Avorio ha comunque vinto 2-1 a Bouaké. I tempi necessari per completare la pratica, però, rischiano di compromettere anche la partita di ritorno, in programma il 17 novembre. Anche il secondo appuntamento dovrebbe quindi saltare, con il debutto di Solet rinviato probabilmente alla prossima finestra internazionale.

Dalla Francia alla scelta della Costa d'Avorio

La vicenda nasce dal percorso internazionale del difensore. Nato a Melun, in Francia, Solet ha vestito le maglie delle selezioni giovanili francesi e avrebbe potuto rappresentare anche la Repubblica Centrafricana, Paese d'origine del padre, per il quale gioca il fratello Isaac, attualmente al CSKA Sofia.

Alla fine ha scelto la Costa d'Avorio, che lo ha inserito per la prima volta tra i 25 convocati per questa sosta, insieme ad altri tre esordienti. La prima chiamata in nazionale era stata una delle notizie positive per il difensore in una fase complicata della stagione bianconera.

Il doppio confronto con il Gambia è importante per la classifica del girone. Prima della sosta, entrambe le nazionali avevano sei punti, con la Costa d'Avorio reduce dalle vittorie contro Ghana e Somalia. Renard avrebbe voluto aggiungere alla difesa un giocatore con esperienza nel campionato italiano, alto 1,92 metri e abituato a confrontarsi con attaccanti di livello. Per il momento, però, dovrà attendere.

Il ritorno a Udine e le scelte di Zanetti

Per l'Udinese, il mancato debutto internazionale potrebbe avere anche un risvolto positivo. Solet tornerà in Friuli senza aver accumulato ulteriori minuti in partita e sarà a disposizione di Paolo Zanetti per preparare la trasferta di Bologna.

Il nuovo allenatore conta molto sul difensore, considerato uno dei punti di riferimento del reparto arretrato. La sfida del Dall'Ara, in programma domenica 22 novembre alle 15:00, rappresenta un appuntamento importante per la corsa salvezza. Il prossimo impegno dell'Udinese sarà proprio contro il Bologna e Zanetti spera di poter contare su Solet al meglio della condizione.