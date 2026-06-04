Maduka Okoye sta lavorando intensamente anche con la sua nazionale per tornare protagonista sotto tutti i punti di vista. La convocazione è arrivata, ma soprattutto sono arrivate anche delle maglie da titolare che mancavano da un po' ad un estremo difensore di questo livello. Non dimentichiamo che Okoye aveva rinunciato all'ultima Coppa d'Africa per ritrovare minutaggio ed ottime prestazioni con la maglia dell'Udinese. Per il portiere nigeriano, però, ci sono stati diversi interessamenti, non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere nel dettaglio le ultime sul mercato. Il team del Friuli Venezia Giulia sta già pensando ad un possibile sostituto.

Il sostituto è già stato scelto

Ekkelenkamp e Ravaglia

Arriva da Bologna ed ha voglia di diventare il primo e giocarsi le sue carte da titolare e non solo da riserva di Lukasz Skorupski. Federico Ravaglia è il nome che piace parecchio alla società della città di Udine e c'è da capire se effettivamente potrebbe arrivare un affondo nel corso delle prossime settimane. Tutto dipende da quello che sarà il futuro di Maduka Okoye e passiamo anche alle cifre per cui la società potrebbe valutare un addio. Al momento l'idea dell'Udinese non è quella di cedere, salvo un'offerta a dir poco clamorosa.

L'idea dell'Udinese è chiara

Maduka, ma ha qualche interessamento sia in Italia che all'estero. Per una cifra vicina ai 15 milioni di euro si potrebbe valutare una partenza e di conseguenza cercare un sostituto che permetta un esborso economico inferiore.. Vedremo se l'Udinese proverà davvero a valutare la fattibilità di questa operazione, anche se al momento è contentissima del rendimento di un calciatore come. Il sostituto è già stato allertato, ma tutto dipende dall'idea di un calciatore di primissimo livello come il nigeriano oramai protagonista anche con la sua nazionale.