La stagione dell’Udinese è complicata, ma il talento più giovane della rosa continua ad attirare l’attenzione. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Lipsia ha inserito Matteo Palma nella lista dei propri obiettivi in vista delle prossime sessioni di mercato. Non sarebbe l’unico club interessato: anche altre società estere avrebbero chiesto informazioni sul difensore centrale bianconero.

L’interesse tedesco non sorprende. Palma è nato a Berlino il 13 marzo 2008, ha la doppia cittadinanza e, prima di arrivare in Friuli, è cresciuto nel settore giovanile dell’Hertha. Con la Germania ha giocato nell’Under 16 e nell’Under 17, dopo una prima esperienza con l’Italia Under 15. La scelta definitiva è poi ricaduta sull’azzurro, fino alla prima convocazione nella Nazionale maggiore arrivata durante questa sosta, una chiamata che avevamo raccontato come il sogno azzurro diventato realtà. Dietro quella decisione, come era emerso, c’è stato anche il ruolo di Cannavaro.

La posizione dell'Udinese

Dal Friuli, però, la linea è chiara. L’Udinese considera Palma un patrimonio da valorizzare con calma e non ha intenzione di privarsene. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania,per aprire una trattativa. L’eventuale finestra decisiva sarebbe comunque la prossima estate, non gennaio.

Il percorso del difensore è stato rapido, ma non privo di passaggi intermedi. Arrivato all’Udinese nel 2022, lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito alla Sampdoria in Serie B per accumulare minuti. Un’esperienza che lui stesso ha definito preziosa: «Fare sei mesi in una squadra importante come la Sampdoria mi ha fatto benissimo». Tornato a Udine, ha trovato continuità nella prima parte di stagione, con l’obiettivo di consolidarsi in Serie A e contribuire alla corsa salvezza.

Un traguardo che si presenta in salita. I bianconeri sono ultimi con 5 punti dopo il 2-1 subito a Venezia, prima partita di Zanetti in panchina dopo l’addio a Runjaic. La sosta servirà al nuovo tecnico per lavorare con il gruppo in vista della trasferta di Bologna alla ripresa del campionato.