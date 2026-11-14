Juan David Arizala ricorderà a lungo la sosta di novembre. Nella notte italiana, allo stadio Pascual Guerrero di Cali, l'esterno sinistro ha debuttato con la Nazionale maggiore della Colombia, nell'amichevole vinta 1-0 contro il Cile. Un esordio arrivato alla prima convocazione, che nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione insieme a quella di Solet, come raccontato nella notizia sugli undici giocatori partiti per le nazionali.

Il ct Néstor Lorenzo lo ha inserito a inizio ripresa al posto di Samuel Velásquez. Nello stesso momento ha fatto il suo esordio anche Óscar Perea. La Colombia era già in vantaggio grazie all'autogol di Guillermo Maripán nel primo tempo: il difensore cileno, nel tentativo di respingere un cross di Daniel Muñoz, ha indirizzato il pallone nella propria porta. Nella ripresa i padroni di casa hanno amministrato il risultato, con Camilo Vargas decisivo su una conclusione di Gabriel Suazo.

Non è stata una prestazione da protagonista, ma per un ragazzo nato nell'ottobre del 2005 il debutto rappresenta comunque un traguardo importante. Il quotidiano El Tiempo gli ha assegnato un 5 in pagella, evidenziando le poche iniziative offensive e qualche difficoltà nel finale, quando il Cile ha cercato di spingere soprattutto dalla sua parte. Un giudizio severo, che non cancella il valore di una serata speciale per il giovane esterno.