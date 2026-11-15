Il Bologna, che alla ripresa del campionato affronterà l’Udinese, continua a perdere pezzi. Nicolò Cambiaghi ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è rientrato in Emilia: lo staff medico azzurro lo ha visitato sabato mattina, constatando che il trauma alla caviglia rimediato giovedì contro la Francia non era ancora stato smaltito. Niente trasferta in Belgio, dunque, e ritorno a casa per gli accertamenti che dovranno chiarire l’entità del problema.

Le prime indicazioni non sembrano preoccupanti. Secondo Sky,la decisione di farlo uscire dal gruppo sarebbe stata soprattutto precauzionale. Il quadro sarà più chiaro soltanto dopo gli esami attesi nelle prossime ore. Fino ad allora, la sua presenza contro i friulani resta in dubbio. Per Palladino sarebbe una perdita importante: nelle ultime settimane l’esterno aveva attraversato un ottimo momento di forma, conquistando spazio anche in azzurro.

Bologna, l’infermeria resta affollata

Cambiaghi potrebbe non essere l’unico assente. Il Bologna ha già perso, fermato da unarimediata nella vittoria di Parma. Per lo spagnolo sono previste due o tre settimane di stop e la sfida con l’Udinese è già da considerare saltata.

Resta in dubbio anche Enem, alle prese con un tendine d’Achille infiammato che gli ha già fatto saltare le gare contro Milan, Monza e Parma. Per lui il rientro più realistico sembra essere la successiva trasferta di Venezia. De Silvestri, invece, prosegue il lavoro a Casteldebole per tornare a disposizione.

Dall’altra parte c’è un’Udinese che ha un disperato bisogno di punti. La squadra di Paolo Zanetti è arrivata alla sosta all’ultimo posto, con 5 punti dopo undici giornate e ancora negli occhi la sconfitta per 2-1 a Venezia. Anche l’infermeria friulana non è vuota: Nicolò Bertola si è fermato per una lesione al semimembranoso della coscia destra e sarà rivalutato nelle prossime settimane.

La possibile buona notizia riguarda invece Alaba, che punta proprio alla trasferta del Dall’Ara.