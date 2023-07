Mercato Udinese – Palumbo ceduto a titolo definitivo / Ecco il nuovo team

Palumbo dopo due stagioni in prestito diventa ufficialmente un ex giocatore del club del Friuli Venezia Giulia. Proprio in queste ore è arrivata la nuova firma con il club bianconero di Torino. La Vecchia Signora si è assicurato le prestazioni del calciatore italo norvegese per le prossime stagioni. In questi due anni Martin ha militato quasi unicamente nel team under 23 che gioca la terza categoria del calcio italiano. Non possiamo negare, però, che ci si aspettava una carriera ben diversa per il giocatore che sin dalle giovanili dell'Udinese ha ben impressionato e soprattutto giocato la prima partita tra i grandi da giovanissimo, visto che era a malapena diciottenne. Da quel momento in poi il passaggio al team torinese sembrava l'inizio di una nuova carriera promettente, ma così non è stato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Lipsia <<<