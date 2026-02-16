Calciomercato Udinese – Possibile addio a giugno? L’attacco non convince

Una sconfitta pesante per la squadra bianconera contro un Sassuolo tutt'altro che irresistibile. Un club che ha provato in tutti i modi a fare la differenza, ma effettivamente non è riuscito nel suo intento. Dopo il vantaggio arrivato con Solet, il club non è riuscito a tenere e soprattutto consolidare quanto di buono fatto nei primi minuti.

Dopo il gol messo a referto da Laurienté e quello di Pinamonti è iniziato un nuovo match e da quel momento in poi emergono i dubbi maggiori e soprattutto le giocate al di sotto delle aspettative per il club. Non perdiamo un secondo e facciamo il punto sull'attacco. Possibile una rivoluzione estiva <<<