La seconda giornata di campionato mette in palio qualcosa di speciale per l'Udinese. La trasferta contro il Monza, in programma sabato, potrebbe infatti permettere alla squadra di Kosta Runjaic di raggiungere un traguardo storico nella propria storia in Serie A.

In caso di successo allo stadio Brianteo, i bianconeri conquisterebbero infatti la 600ª vittoria nel massimo campionato italiano. Un numero importante che racconta la lunga presenza del club friulano nella massima serie.

Runjaic a caccia della vittoria numero 31

Anche Kosta Runjaic ha contribuito in maniera significativa al percorso recente dell'Udinese. Il tecnico tedesco, alla sua terza stagione consecutiva sulla panchina bianconera, ha già raccolto 30 vittorie nelle due precedenti annate.

Il prossimo successo personale coinciderebbe quindi con un altro dato particolarmente significativo: la vittoria numero 31 alla guida della squadra friulana.

Un traguardo che dà ulteriore stimolo

Il possibile raggiungimento della 600ª vittoria rende ancora più particolare la trasferta contro il Monza. L'obiettivo principale, però, rimane quello di conquistare i tre punti e dare continuità al pareggio ottenuto nella prima giornata contro il Como.

I bianconeri arriveranno alla sfida con alcune assenze importanti, soprattutto in difesa, ma proveranno comunque a giocarsi le proprie possibilità. Il traguardo storico rappresenta uno stimolo in più, ma Runjaic e la squadra saranno concentrati soprattutto sulla prestazione e sul risultato.

A Monza, dunque, l'Udinese avrà la possibilità di scrivere un'altra pagina della propria storia in Serie A.