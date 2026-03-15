Una sconfitta che non cancella una buona prova (nel complesso) contro una super squadra come i bianconeri di Luciano Spalletti. Alla fine dei novanta minuti di gioco, non possiamo fare altro che iniziare a pensare a quello che sarà il futuro del team della famiglia Pozzo.
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Calciomercato Udinese – Pozzo lo saluta: ecco la prima cessione di giugno
La famiglia Pozzo molto probabilmente ha scelto il primo calciatore che lascerà il mondo bianconero nel corso delle prossime settimane
Una decisione non semplice che potrebbe toccare alla società nel corso delle prossime settimane. Sembra esserci già il profilo del prossimo calciatore pronto per salutare definitivamente il club bianconero. Tutti i dettagli sul possibile addio <<<
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