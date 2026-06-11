Alessandro Zanoli è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Udinese. Un colpo importante che era stato chiuso la scorsa estate e nei primi sei mesi ha dimostrato (in un continuo crescendo) quanto l'italiano possa essere il terzino del futuro per la squadra del Friuli Venezia Giulia. L'infortunio al ginocchio lo ha messo out per la seconda parte di stagione, un vero peccato anche perché ha dimostrato di essere in uno stato di forma incredibile e una rete clamorosa qualche giorno prima contro il Verona in campionato. Non perdiamo un secondo ed andiamo direttamente con il riscatto ufficiale e soprattutto i dettagli su un affare di questo livello per il club.

Il riscatto di Alessandro Zanoli

Gol di Alessandro Zanoli in Verona-Udinese

Secondo il Messaggero Veneto le condizioni che portano al riscatto di Alessandro Zanoli si sono già concretizzate nel corso dei primi incontri di questo nuovo anno e di conseguenza con il rendimento ottimale ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Adesso il team punta in maniera molto forte sulle sue giocate e potrebbe essere solo una questione di tempo prima che si possa giungere a vederlo di nuovo sul campo da gioco, ma soprattutto a vederlo di nuovo protagonista. Il punto di domanda del momento, però, è quello che riguarda il suo compagno di reparto.

Il compagno di reparto

di primissimo livello andrebbe trovato nel corso delle prossime ore.si sta, ma non è ancora chiuso e sta prendendo quota anche un altro possibile sostituto. Matteoè il nome del momento e potrebbe essereper poter accrescere le conoscenze dell'esterno ed avere una specie di master nel corso della stagione che verrà prima diall'interno della massima serie del calcio italiano.