Un esterno che sa fare la differenza sul campo da gioco e non vede l'ora di mettersi all'opera. Matteo Darmian è un profilo di primissimo livello ed ha tutte le qualità per fare la differenza con la maglia dell'Udinese. Una trattativa che non è ancora decollata, ma potrebbe farlo da un momento all'altro visto che il calciatore quest'anno si è messo in mostra con la casacca dei neroazzurri di Milano e soprattutto ha ancora voglia di dire la sua in Serie A. L'Udinese osserva attentamente complice anche l'infortunio di Alessandro Zanoli ed un Kingsley Ehizibue che non ha ancora rinnovato ufficialmente il suo contratto. Non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli di questa operazione.

I dettagli dell'operazione

Gol Atta vs Inter

L'affare potrebbe prendere davvero quota da un momento all'altro e potrebbe essere solo questione di tempo prima che si possa raggiungere una conclusione. Il terzino, al momento, non ha ancora chiuso il colpo ed anzi si sta cercando di muovere per capire quale e dove potrebbe essere il suo futuro nella massima serie del calcio italiano. Una trattativa tutt'altro che semplice, soprattutto per gli ipotetici costi di stipendio anche se si tratta di un esterno che è una vera e propria sicurezza per il calcio italiano. Passiamo alla possibile richiesta dell'esterno.

La richiesta di Matteo Darmian

è anche quella die di conseguenza è solo questione di tempo prima che arrivi la decisione finale. Non solo l'Udinese sulle sue tracce, ma ancheche monitorano interessate la situazione. Non resta che attendere l'evolvere di una trattativa di questo livello. L'Udinese si garantirebbe un usato sicuro per il completo recupero di Zanoli che è pronto per tornare ad essere un titolare inamovibile all'interno della squadra friulana.