Il difensore laterale che ha salutato l'Udinese nel corso del gennaio appena trascorso, sembra essere pronto per iniziare una nuova avventura decisamente interessante. Il Palermo vorrebbe confermarlo o per lo meno non ha intenzione di perderlo se non davanti a condizioni definibili difficili da sostenere. Proprio per questo motivo la società friulana osserva attentamente, anche perché si parla di un calciatore che ha avuto poco spazio in casa e di conseguenza la cessione sarebbe la scelta più corretta per tutte le parti coinvolte. Adesso non possiamo fare altro che andare a leggere quelli che sono stati i primi accordi tra le parti.

L'affare prende quota

Rui Modesto e Pervis Estupinian

Il difensore laterale ha grande voglia di mettersi in mostra e lo ha dimostrato nel corso delle ultime sfide di questo campionato di Serie B. Il Palermo potrebbe essere la piazza perfetta dove continuare ad avere spazio e tempo da investire. Proprio per questo motivo non resta che trattare le cifre dell'affare, con il riscatto iniziale che era stato fissato attorno ai tre milioni di euro. Una cifra che è stata ritenuta eccessiva per il momento dalla società siciliana, ma che vorrebbe abbassare per arrivare all'annuncio a titolo definitivo. Passiamo a quella che potrebbe essere la proposta dei palermitani per arrivare il prima possibile alla chiusura.

La proposta della società di Palermo

potrebbe essere la proposta finale su cui si dovrebbe aggirare questo tipo di colpo. Un affare che potrebbeda un momento all'altro, visto che il club ha grande voglia di aggiungere elementi di un certo spessore al team peril prima possibile. Quella che verrà sarà sicuramente una stagione importante per riuscire a centrare l'obiettivo promozione che è sfuggito sul più bello nel corso di quest'annata.