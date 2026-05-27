Il difensore laterale non vede l'ora di tornare a mettersi in mostra. Non possiamo perdere un secondo, visto che sembrano essere già ore caldissime per scrivere il futuro di un talento comunque importante per la squadra della Sicilia. L'Udinese sta cercando di capire se effettivamente dopo questi sei mesi, l'ex AIK potrebbe tornare utile nel progetto tecnico di mister Kosta Runjaic sennò si andrà con la cessione finale. Andiamo a vedere nel dettaglio le richieste che ha commisurato il Palermo all'Udinese per procedere definitivamente con il riscatto del talento che arriva direttamente dall'Angola.

Tutti i dettagli sul possibile riscatto

Rui Modesto

Dopo due stagioni con la casacca dei bianconeri, sembrerebbe essere arrivato il momento di salutare definitivamente il mondo friulano. Questa seconda parte di stagione con il Palermo è stata positiva, ma i rosanero per ufficializzare il riscatto domandano uno sconto da parte della società del Friuli Venezia Giulia. Tre milioni la cifra del riscatto, l'Udinese potrebbe anche aprire ad un ritocco visto che si tratterebbe ugualmente di plusvalenza con tutti gli ammortamenti del caso. Solo una questione di tempo prima che si arriverà ad una risposta finale, anche se tutto sembra possa chiudersi nel migliore dei modi.