Mercato Udinese – Samp rilancia per Pereyra / Giocatore deciderà in 24h

Roberto Pereyra ha solo 24 ore per decidere quale sarà il suo prossimo team. Sembrava essere tutto scritto per il suo rientro in quel di Udine. Le prossime ore dovevano essere proprio quelle dell'approdo al centro sportivo Bruseschi per tutte le visite mediche di rito, ma in questi minuti arriva una vera e propria offerta a sorpresa da parte di un altro team. La Sampdoria guidata dal presidente Radrizzani e da Manfredi si è inserita e lo ha fatto a suon di milioni. L'offerta che è stata recapitata al giocatore è decisamente superiore a quella pensata dal club del Friuli Venezia Giulia. Ora la palla passa nelle mani del centrocampista che ha ancora qualche ora prima di dare una decisione definitiva. Vedremo anche in questo caso se effettivamente vinceranno i soldi. Ci sarà la possibilità di vedere un Pereyra che preferisce tornare nella città che lo ha fatto crescere e diventare a tutti gli effetti calciatore.