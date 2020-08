Simone Scuffet, uno dei protagonisti della stagione dello Spezia conclusasi con la promozione in Serie A, torna all’Udinese poiché il periodo per esercitare il riscatto è scaduto un giorno prima della finalissima decisiva per il ritorno in massima serie. Scuffet vorrebbe continuare la sua avventura nel club ligure, l’Udinese è disposta a trattare ma ora il prezzo, da un milione, è salito a tre milioni di euro.