Calciomercato Udinese – Solet verso l’addio? Parla il difensore centrale

I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul campo da gioco con obiettivi chiari, quota cinquanta punti e raggiungere la parte sinistra della classifica. Due traguardi tutt'altro che semplici per un team che viaggia di troppi alti e bassi nel corso della sua stagione.

Nel frattempo ci sono delle novità importanti che riguardano un difensore centrale decisamente interessante e che è stato messo sotto gli occhi di alcune delle squadre più importanti del nostro calcio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare. Le parole di Oumar Solet <<<