I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul campo da gioco con obiettivi chiari, quota cinquanta punti e raggiungere la parte sinistra della classifica. Due traguardi tutt'altro che semplici per un team che viaggia di troppi alti e bassi nel corso della sua stagione.
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Calciomercato Udinese – Solet verso l’addio? Parla il difensore centrale
L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco, ma arrivano delle novità anche dal mercato. Ecco le dichiarazioni di Oumar Solet
Nel frattempo ci sono delle novità importanti che riguardano un difensore centrale decisamente interessante e che è stato messo sotto gli occhi di alcune delle squadre più importanti del nostro calcio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare. Le parole di Oumar Solet <<<
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