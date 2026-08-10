Dopo Arthur Atta, il prossimo big bianconero destinato a salutare Udine potrebbe essere Thomas Kristensen. Il difensore danese è infatti uno dei nomi più caldi del mercato dell’Udinese e nelle ultime ore la pista che porta all’Atalanta ha assunto contorni sempre più concreti.

Kristensen scalpita per una nuova esperienza e il mercato attorno al classe 2002 si è ormai acceso. L’Udinese ha confermato che ci sono diversi sondaggi per il giocatore, ma soprattutto è arrivata una proposta concreta, quella dell’Atalanta, che ha deciso di muoversi per provare ad assicurarsi il centrale bianconero.

Atalanta-Kristensen, distanza di tre milioni

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club bergamasco sarebbe disposto ad arrivare a 22 milioni di euro più bonus. L’Udinese, però, continua a chiedere 25 milioni, una valutazione che i Pozzo ritengono congrua per lasciar partire il difensore.

La distanza tra le parti non è quindi enorme e la trattativa è destinata a proseguire. I contatti continueranno anche oggi, con l’Atalanta che proverà a capire se sarà possibile avvicinarsi ulteriormente alle richieste della società friulana.

La società friulana dovrà quindi valutare attentamente il da farsi. Da una parte la volontà di trattenere un difensore giovane e con margini di crescita importanti, dall’altra la possibilità di incassare una cifra significativa da reinvestire sul mercato.

Udinese, si muove anche il mercato in entrata

Parallelamente alla trattativa per Kristensen, l’Udinese continua a lavorare sulle entrate. Come vi abbiamo raccontato, la società attende una risposta alla proposta presentata a Juan Jesus, difensore svincolato che potrebbe portare esperienza e affidabilità al reparto arretrato.

L’eventuale arrivo del brasiliano assumerebbe ancora più importanza nel caso in cui Kristensen dovesse effettivamente trasferirsi all’Atalanta. La dirigenza bianconera si sta dunque muovendo per non farsi trovare impreparata e mantenere adeguate alternative a disposizione di Kosta Runjaic.