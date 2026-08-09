È l'Udinese a conquistare la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. I bianconeri alzano il trofeo al termine di una serata perfetta, superando prima il Nottingham Forest e poi il Barcellona, entrambe le volte con il punteggio di 1-0. A decidere le due sfide sono state le reti di Solet e Bayo.

Al termine del torneo, mister Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo dei friulani e fare il punto sul percorso della squadra in vista dell'inizio della stagione.

“Una buona base, ma siamo ancora lontani dal livello che vogliamo”

“Sono molto felice questa sera. Non posso ancora dire se questa squadra sia arrivata al suo massimo. Abbiamo cambiato molto, così come i nostri avversari, e pertanto non è facile valutare questo tipo di partite. Però ne abbiamo vinte due mantenendo la porta inviolata.

È stato un grande evento e devo quindi ringraziare tutti per l'organizzazione. Per noi era importante scendere in campo mostrando la nostra migliore versione. Abbiamo incontrato per la prima volta i nostri tifosi in casa ed è stata una bellissima serata. Ed è questo quello che conta.

Non bisogna poi dimenticare che si trattava di un test, ma ho visto una squadra decisa, anche in attacco. È una buona base su cui costruire, ma siamo ancora lontani dal livello che vogliamo raggiungere. Con la Coppa Italia le partite cominceranno a contare”.

Mercato, Runjaic: “È la peggiore fase per un allenatore”

Mancano ancora tre settimane alla chiusura del mercato. Una situazione che inevitabilmente può condizionare il lavoro.

“È la peggiore fase per un allenatore. Queste situazioni le conoscete e sapete che il DNA dell'Udinese è sviluppare i giocatori e venderli. Si tratta di un modello che ha sempre funzionato bene e i trasferimenti sono importanti a livello economico per rimanere in Serie A.

Essendo una piccola società, questo club vive delle plusvalenze. Ovviamente sapete chi sono i giocatori che potrebbero partire, così come quelli che potrebbero arrivare. Adesso sono concentrato sulla rosa a disposizione. So come la rosa dovrebbe essere alla fine del mercato, vediamo come saremo a settembre”.

“Il mio primo trofeo con l'Udinese”

Quella conquistata contro Nottingham Forest e Barcellona è anche la prima coppa sollevata da Runjaic sulla panchina dell'Udinese.

“Sì, è il mio primo trofeo e sono contento. Abbiamo giocato queste due partite fornendo un determinato livello di prestazione, senza andare ai calci di rigore. Sono contento della mia squadra, soprattutto dopo che nelle precedenti amichevoli avevamo subito tanti gol.

È importante chiudere con un regalo positivo e avviarsi all'inizio della stagione. Sono contento che questo trofeo possa rimanere qui. Averlo vinto mi dà una grande soddisfazione”.

La Curva chiede l'Europa: “L'allenatore deve lavorare sulla realtà”

I tifosi bianconeri hanno chiesto a Runjaic di provare a portare l'Udinese in Europa. Il tecnico, però, mantiene i piedi ben saldi a terra.

“Kosta Runjaic non costruisce calcio sul campo, non è il primo attore sul palcoscenico, ma deve svolgere il proprio lavoro. La strada è lunga per arrivare in Europa e bisogna essere molto lucidi. Sappiamo, a livello aritmetico, quanti punti serviranno.

Non voglio parlare di risultati, ma l'obiettivo più importante è garantirci la salvezza nel modo più veloce possibile. Si può sognare quando si è tifosi, mentre l'allenatore deve lavorare sulla realtà per non trasformare un sogno in un incubo”.