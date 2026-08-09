Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della Friuli Venezia Giulia Cup. Di seguito le sue parole.

“Siamo già stati immersi in questa atmosfera europea in precedenza. Siamo orgogliosi di avere qui il Barcellona e il Nottingham Forest. I ragazzi sono carichi, motivati e vogliono dimostrare il proprio valore”, ha spiegato il dirigente bianconero.

Lo sguardo è poi rivolto all'esordio ufficiale della stagione, in programma a Ferragosto in Coppa Italia contro il Padova: “Dobbiamo arrivare pronti al 100% contro il Padova. È lì che inizierà il nostro campionato, lì comincerà il nostro cammino. Ci sono altri ragazzi che sono pronti e anche oggi la squadra deve essere concentrata e sul pezzo”.

“Kristensen? Finché resta, è un giocatore dell'Udinese”

Non poteva mancare una domanda sul futuro di Thomas Kristensen, al centro di diversi interessamenti di mercato.

Kristensen? “Sicuramente ci sono squadre interessate, ma lui è qui e oggi gioca. Finché non va via, è un giocatore dell'Udinese”, ha dichiarato Inler.

Infine, il dirigente bianconero ha glissato sulle possibili cifre di una futura operazione, preferendo concentrarsi sulla situazione del giocatore: Cifre? “Dipende. Come vi ho detto, l'importante è che il ragazzo sia sereno. Oggi abbiamo una partita e deve concentrarsi per fare bene”.